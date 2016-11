Velsen van Vroeger

foto uit boek ’Velsen en zijn industriële geschiedenis’ De Neeltje Jacoba in de haven van IJmuiden.

De Neeltje Jacoba heeft in de maritieme geschiedenis van IJmuiden een prominente rol gespeeld. Bijna 40 jaar was de reddingboot gestationeerd bij het station IJmuiden van de toenmalige Koninklijke Nederlandse Zuid-Hollandse Redding Brigade (KNZRM). In die vier decennia was de Neeltje Jacoba betrokken bij 57 belangrijke reddingsoperaties waarbij 206 drenkelingen uit zee werden opgepikt. Het vaartuig kwam in 1930 in de vaart als eerste 'zelfrichtende' boot: bij het omslaan kon deze zich vanzelf weer oprichten. Vaste ligplaats was de Kop van de Haven. De naam 'Neeltje Jacoba' komt van de echtgenote van de voorzitter van de Vereeniging voor de Effectenhandel.