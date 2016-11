Protest tegen kleine ringweg IJmuiden

IJMUIDEN - De gemeente Velsen is van plan om een kleine ringweg aan te leggen in IJmuiden. Het voornemen is om deze van de Kennemerlaan door het Van Poptaplantsoen naar de IJmuiderstraatweg te laten lopen.

Als de plannen doorgaan, heeft dat gevolgen voor de bewoners van de buurt. Zo zullen over het Van Poptaplantsoen per etmaal zes keer zoveel auto’s gaan rijden als nu het geval is. Ook op de IJmuiderstraatweg wordt het een stuk drukker. Daar komen zo’n 1500 auto’s extra...