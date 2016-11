Vreemd brandje bij winkelcentrum Zeewijkplein

IJMUIDEN - - De brandweer heeft vrijdagnacht een vreemd brandje geblust bij het winkelcentrum op het Zeewijkplein.

Aan de achterzijde stond het bedieningskastje van een roldeur in brand. De brand was snel geblust, maar omdat er stroom op de bedrading bleef staan en niet bekend was of er rook in het pand hing, wachtte de brandweer op de sleutelhouder.

Toen de brandweerlieden eenmaal het pand binnen konden bleek er wel een brandgeur te hangen, maar van brand in het gebouw was geen sprake.

De brandweer is hierna ingerukt.