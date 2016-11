Veiligheid pleegkinderen bewaakt

VELSEN - Elk kind verdient het om op te groeien in een veilige gezinssituatie en daarom dienden D66, PvdA, CDA Velsen en SP de motie in om het project ’Mijn Andere Thuis’ te onderzoeken op uitvoerbaarheid in gemeente Velsen. De raad stemde unaniem met deze motie in.

Door Evelien Engele - 4-11-2016, 16:55 (Update 4-11-2016, 16:55)

,,Voor veel kinderen is opgroeien in een veilige gezinssituatie niet vanzelfsprekend en gemeenten kunnen hun beleid monitoren en waar nodig bijstellen met het project ’Mijn Andere Thuis’’, stelt Els Zorgdrager (D66). ,,Daarom verzoeken wij het...