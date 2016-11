Vier illegale Albanese migranten uit vrachtwagen bij ferry geplukt

IJMUIDEN - In het laadruim van een vrachtwagen bij de ferry IJmuiden-Newcastle zijn vrijdag vier Albanezen aangetroffen. De mannen zijn door beambten van de Koninklijke Marechaussee voor verhoor meegenomen.

Door Carlo Nijveen - 4-11-2016, 15:21 (Update 4-11-2016, 15:54)

De chauffeur van de truck waarin de Albanezen zaten, is volgens een marechausseewoordvoerder niet aangehouden. Het kwartet werd ontdekt tijdens een controle op het terrein bij de veerboot die klaarlag voor vertrek naar Engeland.

Het is zeker niet de eerste keer dat illegale migranten proberen om via IJmuiden de Noordzee over te steken. Daarom...