’Spoorviaduct met Pontplein aanpakken’

De SP heeft het MRA-logo bewerkt, omdat de ferry ’ontbrak’.

VELSEN - Als het Pontplein binnenkort op de schop gaat, moet het spoorviaduct ook direct aangepakt worden.

Door Susanne Moerkerk - 4-11-2016, 15:05 (Update 4-11-2016, 15:30)

Dat is de conclusie die de gemeenteraad donderdagavond trok. Een hoogwaardige entree draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het centrum, zeker nu de De Noostraat wordt gerenoveerd.

In 2017 worden plannen voor het Pontplein verder uitgewerkt. De VVD en Forza willen graag dat er meteen aandacht is voor het spoorviaduct en dienden een motie in. Nu is het in de woorden van Verwoort (VVD) ’met een...