Deal Tata Steel IJmuiden met ThyssenKrupp nog niet rond

IJMUIDEN - Het ziet er niet naar uit dat op korte termijn een overeenkomst wordt gesloten over een fusie tussen Tata Steel Nederland en het Duitse ThyssenKrupp. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken laten weten in antwoord op vragen van Het Financieele Dagblad.

Door ANP - 4-11-2016, 8:24 (Update 4-11-2016, 9:25)

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is volgende week in Mumbai, in India, waar het hoofdkantoor is gevestigd van Tata Sons Ltd. Kamp zal daar overleggen met Koushik Chatterjee, de groepsdirecteur van Tata Steel, die belast is met de strategische heroriëntatie van Tata Steel Europe.

,,Tijdens dit bezoek zal de minister alle relevante en actuele informatie over onder andere Tata IJmuiden met de heer Chatterjee bespreken'', aldus de woordvoerder van minister Kamp in de krant. ,,Het is daarbij relevant op te merken dat er over de toekomst van Tata IJmuiden geen beslissing op korte termijn te verwachten valt.''