Velsen wil onderzoek strafkorting

VELSEN - Met een nipte meerderheid heeft de gemeenteraad van Velsen donderdagavond ingestemd met een inhoudelijk onderzoek naar de strafkortingen die de IJmond oplegt aan mensen met een bijstandsuitkering die zich niet aan de werk- of sollicitatieplicht houden.

Door Susanne Moerkerk - 3-11-2016, 23:21 (Update 3-11-2016, 23:21)

De SP vraagt om dit onderzoek na berichten in deze krant over de strafkortingen op de bijstandsuitkeringen die op kunnen lopen tot honderd procent van de maandelijkse uitkering. De raad vraagt het college te onderzoeken of de strafkortingen coulant of buitenproportioneel zijn en om op korte termijn geïnformeerd te worden over de resultaten van dit onderzoek.

Wethouder Verkaik (Werk en inkomen) vindt dat welke korting dan ook, deze nooit buitenproportioneel zal zijn. Daar durft hij namens het college zijn hand voor in het vuur te steken. „Maatregelen worden altijd genomen met het oog op de persoonlijke situatie.” Ook volgt pas een maatregel na meerdere waarschuwingen. De wethouder snapt dat het niet altijd leuk is om als hoogopgeleide werkloze, werk onder je niveau te moeten accepteren. ,,Maar dat is de wet.’’

Hülya Kat (D66Velsen) stelt voor om het onderzoek naar de strafkortingen IJmondiaal naar voren te brengen.