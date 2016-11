Plan voor bezoekerscentrum bij Tata Steel

Foto ANP

IJMUIDEN - Staalonderneming Tata Steel krijgt over twee jaar een bezoekerscentrum. De datum van opening is al bekend: 20 september 2018, de dag waar het bedrijf precies honderd jaar bestaat.

Door Pieter van Hove - 3-11-2016, 16:34 (Update 3-11-2016, 16:41)

Tata Steel-topman Mark Denys zei dit tijdens de bijeenkomst ‘Grenzen aan de IJmond’ waar onder meer twee onderzoeken naar de lokale economie werden gepresenteerd.

Volgens Denys, als directeur Technical verantwoordelijk voor techniek en innovatie binnen de organisatie, is uit reacties van bezoekers duidelijk geworden dat het bedrijf redelijk gesloten is. ,,Misschien is dat...