Zoekactie na inbraak bij Dekamarkt Velserbroek

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

VELSERBROEK - De politie is donderdagochtend een zoekactie gestart nadat er was ingebroken in een supermarkt in Velserbroek. Tot aanhoudingen heeft dat niet meer geleid.

Rond vijf uur werd een burgernetoproep uitgestuurd met de melding dat er was ingebroken en dat drie mannen er na de inbraak op een fiets vandoor waren gegaan.

De daders hebben een raam van de Dekamarkt aan de Galle Promenade vernield waarna ze naar binnen zijn gegaan. In de supermarkt hebben ze vermoedelijk alleen een aantal pakjes sigaretten buit kunnen maken.

De politie is een zoekactie gestart maar heeft niemand aan kunnen houden. Wel heeft de politie een sjaal van een van de daders teruggevonden en veilig gesteld voor sporenonderzoek.