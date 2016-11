Nieuw terrein voor quads krijgt vorm

VELSEN-ZUID - Het beoogde nieuwe terrein voor quadrijders aan de Laaglandersluisweg in Velsen-Zuid - ActionPlanet, in recreatiegebied Spaarnwoude - krijgt langzaam maar zeker vorm.

Door Van onze verslaggever - 2-11-2016, 16:47 (Update 2-11-2016, 16:47)

Op het terrein is inmiddels onder meer een zestien meter hoge heuvel verrezen. Niet alleen quadrijders, ook bestuurders van ’4x4 trials’ kunnen zich daarop straks uitleven.

Het terrein is anders ingericht dan was gepland, wegens een nog aanwezige hoogspanningsleiding. Die leiding moet volgend jaar worden weggehaald, is de bedoeling.

Voor dit deel van het ActionPlanet-terrein is zo’n 180.000 kubieke meter grond gebruikt.