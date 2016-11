’Liever zo’n lift dan appartement’

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Alles uitproberen. Van traplift tot designrollator annex rolstoel.

SANTPOORT-NOORD - Elizabeth Bes wil woensdag best even de traplift proberen op de open dag van Thuiszorgwinkel Vegro. ,,Ik heb hem nu nog niet nodig maar ik weet al wel dat hij past in ons huis.’’ Dat is een geruststellend idee voor haar.

Door Anneke Wijsman - 2-11-2016, 15:34 (Update 2-11-2016, 15:34)

De 74-jarige Santpoortse en haar man hebben met het oog op de toekomst al wat appartementen bekeken. ,,Maar die balconnetjes vallen allemaal zo tegen. Ik ben zo gek op mijn tuin. We hebben dan ook besloten om in ons...