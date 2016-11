Besluit over Brak! komt later

IJMUIDEN AAN ZEE - Het gaat niet lukken om voor eind 2016 een beeld te schetsen van de haalbaarheid van het Kust Informatie- en Innovatiecentrum (KIIC) in IJmuiden aan Zee, beter bekend als Brak!.

Door Susanne Moerkerk - 2-11-2016, 14:45 (Update 2-11-2016, 15:20)

Dat laat het college van burgemeester en wethouders van Velsen weten aan de gemeenteraad.

Volgens de planning zou eind 2016 voldoende middelen bij derden in beeld gebracht zijn, om een afgewogen beslissing te kunnen nemen of Brak! wel of niet doorgaat en daarmee de toegezegde reservering van 2,9 miljoen...