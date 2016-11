Johan Derksen op muziektournee

Foto pr Johan Derksen met gasten op het podium.

IJMUIDEN - Televisiepersoonlijkheid Johan Derksen is op tournee met pioniers van de Nederpop. Komende zaterdag staan ze in Stadsschouwburg Velsen.

Door Mitzie Meijerhof - 2-11-2016, 13:32 (Update 2-11-2016, 13:32)

Rockers uit de jaren ’60 op tournee met bekende muziekkenner Derksen beloven: ’Een avondje échte muziek, niet de smakeloze bullshit van vandaag op radio en tv.’ Onder aanvoering van voetbalanalist én muziekkenner Johan Derksen staan de helden uit de jaren ’60, de grondleggers van de Nederpop, op het podium.

Muziekkenner

Nederland kent televisiepersoonlijkheid Johan Derksen als de voetbalanalist bij RTL. Zijn echte passie is echter muziek. Hij maakt deel uit van de generatie die in de jaren zestig opgroeide met The Beatles en The Rolling Stones. In de slipstream van deze populaire en inspirerende bands werd Nederland overspoeld door een golf nieuwe bands, die voor een totaal andere muziekcultuur zorgden. Voor het televisieprogramma Derksen on the Road’ ging hij op zoek naar zangers, die een halve eeuw geleden de hitparades aanvoerden. Die bleken nog steeds uitstekend bij stem te zijn. Daarom gaat hij met de Haagse band The Clarks, de legendarische zangers van The Golden Earrings (Frans Krassenburg), The Shoes (Theo van Es), Johnny Kendall and the Heralds (Johnny Kendall) en The Motions (Rudy Bennett) de oude fans weer opzoeken met een theatertour.