Brandjes in ondergrondse vuilcontainer houden brandweer IJmuiden bezig

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - In een vuilcontainer aan de Grevelingenstraat in IJmuiden is in korte tijd twee keer brand ontstaan. De brandweer heeft de ondergrondse container vol met water gezet.

Het eerste brandje deed zich ’s nachts voor. De volgende ochtend moest de brandweer er opnieuw op uit voor dezelfde container. Of de brand weer is opgelaaid of dat er opnieuw brandend materiaal in de container is gegooid, is niet duidelijk.

Brandjes in ondergrondse containers laten zich niet eenvoudig blussen. De brandweer kan niet meer doen dan de container helemaal onder water zetten. Omdat de brandweerwagen niet voldoende water bij zich had is men op de MK Hofstedestraat de wagen nog een keer gaan bijvullen.