Noodfonds Velsen gaat over naar Haarlem

Logo Noodfonds Velsen.

VELSEN - Het zes jaar geleden door Velsense particulieren opgerichte Noodfonds Velsen, gaat per januari 2017 op in een Haarlemse organisatie. Fonds Urgente Noden Haarlem, neemt het werk over en het bedrag dat nog in kas zit.

Door Anneke Wijsman - 2-11-2016, 7:00 (Update 2-11-2016, 7:35)

Per jaar keerde het Noodfonds Velsen rond de 8.000 euro uit aan noodhulp aan mensen in dringende financiële problemen. Het geld kwam van kerken, particulieren en eenmalig werd de helft van de opbrengst van het per opbod verkochte vaatje nieuwe haring geschonken. Hoewel het om...