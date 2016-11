Wachtlijsten in de IJmond langer door bezuinigingen

Foto ANP/Roos Koole Een jeugdhulpverlener in overleg met een kind en zijn moeder.

IJMOND - Jeugdzorginstanties uit de regio maken zich grote zorgen over de gespecialiseerde jeugdhulp in 2017. Bezuinigingen volgen elkaar te snel op en kinderen dreigen tussen wal en schip te raken. Dat schrijven vijf zorgaanbieders in een brandbrief aan de regiogemeenten.

Door Marieke de Kok - 2-11-2016, 7:00 (Update 2-11-2016, 7:35)

Hartekamp Groep, Opvoedpoli, Lijn5, Triversum en Kenter Jeugdhulp ondertekenden de brief. Deze vijf organisaties zijn verenigd in het Platform Jeugdhulp dat onderdeel is van Samen Voor Betere Zorg Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

Hendrik Beelen, directeur van Kenter Jeugdhulp uit Santpoort is voorzitter...