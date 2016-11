Beeckestijnpop welkom op het gemeentehuis

VELSEN - De deur van het gemeentehuis staat altijd open voor de organisatie van Beeckestijnpop.

Door Susanne Moerkerk - 1-11-2016, 16:55 (Update 1-11-2016, 17:11)

Dat laat wethouder Te Beest donderdag weten tijdens de persconferentie van burgemeester en wethouders van Velsen. ,,We hebben Beeckestijnpop altijd gesubsidieerd, we kunnen natuurlijk niet roepen dat de mogelijkheden onbeperkt zijn, maar de organisatie is hier altijd welkom voor een gesprek.’’

Velsens wethouder Annette Baerveldt (evenementenbeleid) baalt ervan dat het Havenfestival en Beeckestijnpop dit jaar niet door gaan. ,,De gemeente helpt de organisaties van evenementen zoveel mogelijk, dat is ook in ons belang.’’

Volgens wethouder Baerveldt was het niet zozeer dat het geld vanuit de gemeente de afgelopen jaren ontoereikend was, het probleem voor de financiën zat vooral bij het wegvallen van gelden van derden. De organisatie van het evenement is bezig alles achter de schermen (financieel) op de rit te krijgen en hoopt snel duidelijkheid te kunnen verschaffen over de editie van 2017. Het festival kon dit jaar niet doorgaan wegens een gebrek aan sponsoren.