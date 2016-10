Peperdure barbecue gestolen in IJmuiden

Foto: ANP

IJMUIDEN - In de Saturnusstraat in IJmuiden is in de nacht van maandag op dinsdag een zogenoemde ‘Big Green Egg’ barbecue gestolen. De politie is op op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 1-11-2016, 15:19 (Update 1-11-2016, 15:30)

De meer dan duizend euro kostende barbecue werd rond 02:00 uur gestolen. Het apparaat stond in de achtertuin en is weggenomen door één of meerdere personen.

