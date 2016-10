Samantha brengt kapsalon bij klanten thuis

VELSERBROEK - Samantha Bartelingh begon 17 jaar geleden begonnen als leerling-kapster. Dat deed ze ruim zes jaar. Nadat ze ook nog bij meerdere grote salons werkte, begon ze in 2006 als zelfstandige kapster die mensen thuis bezoekt. Vanaf 2011 is ze ook professioneel visagiste met een erkend diploma.

Door Kees de Boer - 1-11-2016, 12:37 (Update 1-11-2016, 13:24)

Bartelingh: ,,In het begin was het veel flyeren om een klantenkring op te bouwen. Dat deed ik in Velserbroek, Haarlem, Santpoort en IJmuiden.” Het hielp de kapster aan de eerste klanten. Haar ’doorbraak’ ontstond...