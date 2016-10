Van Garra Rufa’s naar botox en make-up

BEVERWIJK - Op de balie staat een schaaltje met geurende olie en op de achtergrond klinkt een relaxed deuntje.

Door Jouri Bakker - 1-11-2016, 12:27 (Update 1-11-2016, 13:25)

Wie het onlangs geopende Garra Rufa Hair & Beauty Centre in de Begijnenstraat binnenstapt, betreedt een oase van rust. Terwijl het winkelend publiek een paar meter verderop gehaast op koopjes jaagt, geeft het team van ondernemer Marc Smulders (44) ontspannende gezichtsbehandelingen, massages en knipbeurten.

Ondernemen in Beverwijk is niet nieuw voor IJmuidenaar Smulders. ,,We zaten weggestopt op het industrieterrein”, verwijst hij naar de vorige...