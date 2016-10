Drie kandidaten IJmond Award

IJMOND - Voor de IJmond Onderneemt Award, uit te reiken op 15 november tijdens IJmond Onderneemt in A9 Studio’s in Uitgeest, zijn drie kandidaten.

Door Pieter van Hove - 31-10-2016, 19:10 (Update 31-10-2016, 19:10)

De prijs is voor dé onderneming die zich positief onderscheidt van de concurrentie. Het IJmuidense Venus & De Waard, gespecialiseerd in onderhoud en reparatie in de scheepvaart, industrie en offshore is één van hen. ,,Zie ons als een technische interventiemacht die paraat staat om in te grijpen als het nodig is’’, aldus de directeuren Peter Heere en André Scholting. OpenIJ, het concortium achter de bouw van de nieuwe sluis, doet ook mee maar buiten mededinging. Het Beverwijkse De Wilde Ingenieursgroep is de derde kanshebber. Het bedrijf telt drie pijlers: naast De Wilde ingenieurs groep (DWI) zijn dat Nederlands Certificatie Kantoor (NCK) en Monumenten en vastgoed. De winnaar vorig jaar was Tel vishandel uit IJmuiden.