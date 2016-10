Rechtszaak Stadsschouwburg Velsen-directeur Bron aangehouden

HAARLEM - Directeur van Stadsschouwburg Velsen Jacob Bron en voorzitter van de stichting Stadsschouwbrug Velsen Robert Schoondergang stonden maandag voor de rechter. Een uitspraak deed de rechter echter niet. De zaak is twee weken aangehouden.

Door Mitzie Meijerhof - 31-10-2016, 17:20 (Update 31-10-2016, 18:31)

Het gaat om een civiele procedure bij de rechtbank in Haarlem waarbij de stichting tracht de arbeidsovereenkomst met Bron te ontbinden. Dit heeft alles te maken met het feit dat de schouwburg in IJmuiden voor een half miljoen in de rode cijfers staat.

De directeur, die sinds juni op een zijspoor is gezet, vecht de rechtszaak aan. De kwestie werd landelijk nieuws doordat artiesten het massaal opnamen voor de directeur.

Op verzoek van beide partijen werd de zaak besloten behandeld. Pers en toeschouwers werden geweerd.

Schoondergang liet na afloop van de rechtszaak in een korte reactie weten dat de zaak twee weken aangehouden is. In deze twee weken wil het hof dat de partijen opnieuw met elkaar om de tafel gaan zitten. Dit om alsnog een manier te vinden om er met elkaar uit te komen.