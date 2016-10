Drie ehbo-punten rond Velsertunnel tijdens Run

beeld pr De route van de Velsertunnel Run.

IJMOND - De route van de Velsertunnel Run loopt door de westelijke tunnelbuis, laat de organisatie van de hardloopwedstrijd over 7,68 kilometer weten.

Door Susanne Moerkerk - 31-10-2016, 16:50 (Update 31-10-2016, 16:50)

Onderweg passeren de lopers acht EHBO-posten en drie PWN-waterpunten. ,,Het is een relatief korte afstand, maar wel een heel pittig parcours’’, aldus projectleider Renée Faber. ,,Daarom zorgen wij voor extra toezicht en verzorging.’’ Van de acht ehbo-punten zijn er drie rond de Velsertunnel gepland, een aan beide zijden nabij de tunnelmond en een precies in het midden. Faber zei eerder dat de tunnel, met de steile hellingen, een zwaar onderdeel in de route kan zijn. De drie hulppunten zijn er vooral zodat er mensen in de buurt zijn als iemand een hulpvraag heeft.

De hardloopwedstrijd start zondag 27 november om 11 uur bij het Rabobank IJmond Stadion, waar de lopers per vijfhonderd deelnemers worden weggeschoten. Via de Tolsduinerlaan en de Bosweg (tussen de landgoederen Waterland en Beeckestijn gaat de route naar de Rijksweg. Daar komen de lopers bij de westelijke buis van de tunnel uit. De organisatie waarschuwt vast dat de snelweg niet toegankelijk is voor publiek van de Velsertunnel Run.

Eenmaal boven het maaiveld aan de noordzijde van de tunnel, rennen de lopers langs fietscrossclub Wijkeroog naar Velsen-Noord. De inwoners van de dorpskern hebben een feestelijk onthaal met muziek in voorbereiding. Via de onderdoorgang Velsertraverse, de Wijkermolen en het Beverwijkse stadskantoor komen de lopers uit in de Breestraat waar de finish zal zijn. De winkeliers zorgen daar voor een middag vol feest. Hardlopers kunnen hun spullen weer ophalen in de Bloksteeg. Omwonenden van de route ontvangen binnenkort een brief met informatie.