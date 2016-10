HOV Komende weken hinder van werk bij Santpoortse Dreef

Foto United Photos/Paul Vreeker Start van de werkzaamheden aan de Santpoortse Dreef.

SANTPOORT-NOORD - Weggebruikers die over het westelijke deel van de Santpoortse Dreef willen, moeten de komende weken rekening houden met een omleiding en mogelijk vertraging.

De weg is afgesloten wegens het werk aan de nieuwe kruising waar de snelbusbaan en de Santpoortse Dreef bij elkaar gaan komen. Een deel van de weg is daarom gestremd. Het verkeer wordt via de naastgelegen weg omgeleid, fietsers via het tegenoverliggende fietspad. De werkzaamheden zullen tot en met vrijdag 25 november voor hinder zorgen. De snelbus zal via de Santpoortse Dreef naar de nieuw aangelegde de spooronderdoorgang bij Driehuis rijden.