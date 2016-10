Deel van de vrijwilligers Hofstede Velserbroek stopt ermee

VELSERBROEK - Een besluit is gevallen: een deel van de ruim honderd vrijwilligers van De Hofstede in Velserbroek legt haar taken definitief neer na het ontslag van beheerder Marcel Stam. Hoe het precies verder moet met alle activiteiten in het wijkcentrum, werd na de bijeenkomst tussen Stichting Welzijn Velsen (SWV) en de vrijwilligers maandagmiddag, niet duidelijk.

Afgelopen zaterdag evalueerden de vrijwilligers hun staakactie. Hoe nu verder?

,,We hebben besloten verder te gaan met de staking”, zegt Marja van der Hulst namens de vrijwilligers...