Les in acceptatie, respect en teamwork voor Technisch College Velsen

Foto Fokke Zaagsma Technisch College Velsen in IJmuiden. Foto Fokke Zaagsma

IJMUIDEN - Het Technisch College Velsen in IJmuiden is één van de uitverkoren scholen die mee mag doen met het project Box Out van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball.

Door Marieke de Kok - 31-10-2016, 20:48 (Update 31-10-2016, 20:48)

Box Out is een programma waarbij leerlingen van 12 en 13 jaar oud les krijgen op het gebied van respect, teamwork, acceptatie en sportiviteit.

Maatschappelijke kwesties als pesten, omgaan met geld, bewegingsarmoede en overgewicht zijn zaken waar de huidige jeugd mee te maken heeft. Met deze ontwikkeling in de samenleving heeft Leiden Basketball samen...