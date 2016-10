Politie betrapt inbreker met zaklamp in Velsen-Zuid

ANP

VELSEN-ZUID - Een inbreker is in de nacht van zaterdag op zondag, omstreeks 00.30 uur, aangehouden op verdenking van inbraak. De man werd staande gehouden op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid

Door Daniël Mol - 30-10-2016, 13:17 (Update 30-10-2016, 13:29)

Een getuige stelde de politie op de hoogte van een persoon die met een zaklamp in een donkere woning liep.

Agenten hielden vervolgens een man aan die voldeed aan het signalement. Ook kon de politie een schoenspoor in de woning veilig stellen voor nader onderzoek.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.