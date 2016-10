Na 41 jaar een nieuw lokaal

Foto United Photos/Paul Vreeker Meelwormenquiche bij de opening van het nieuwe biologielokaal.

VELSEN-ZUID - Gymnasium-leerlinge Madelief de Jong kijkt verlekkerd naar een setje gevriesdroogde meelwormen. Ze zijn voor de smaak over een net gebakken quiche gegarneerd. ,,Dit is nou het voedsel van de toekomst”, zegt ze enthousiast. ,,Het is heel eiwitrijk, net als gebakken sprinkhanen.” Voeding was gistermiddag een belangrijk onderwerp tijdens de officiële opening van het nieuwe biologielokaal van het Gymnasium Felisenum.

Door Kees de Boer - 28-10-2016, 22:45 (Update 28-10-2016, 22:45)

,,Na 41 jaar was het tijd voor wat nieuws”, aldus rector Marcel Kemper. ,,Onze school heeft in 1975 een nieuw biologielokaal...