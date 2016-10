Studieavond met ds. Jaap de Vreugd

IJMUIDEN - In De Rank, Kon. Wilhelminakade 265 in IJmuiden, wordt op maandag 31 oktober een studieavond gehouden met als gastspreker ds. Jaap de Vreugd.

Hij was als hervormd predikant werkzaam in de PKN en is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Het thema is: Met Israël op weg naar de toekomst. De gespreksbijeenkomst begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.

...