Wanbetalende IJmuidenaar verliest auto na verdacht gedrag

IJMUIDEN - De douane heeft vrijdagochtend de auto van een 43-jarige IJmuidenaar ingenomen na een politiecontrole op de IJmuiderstraatweg in IJmuiden.

Rond 1.30 uur zag de politie de bestuurder in zijn auto rijden door IJmuiden. De auto volgde een onlogische route en de politiemensen hadden het idee dat de bestuurder hen probeerde kwijt te raken.

De auto werd aan de kant gezet en de bestuurder bleek alcohol te hebben gebruikt. Bij een ademanalyse bleek dat hij 570 ug/l alcohol in zijn adem had. Dat is ruim tweeënhalf maal het toegestane maximum van 220 ug/l.

Bij controle bleek dat de man nog te boek stond als wanbetaler voor de wegenbelasting. De politie nam contact op met de douane, die de auto vervolgens meenamen. De man zal zijn belastingschuld en het terugkrijgen van de auto moeten regelen met de Belastingdienst.