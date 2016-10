IJC Nieuwsquiz: Test uw kennis over het nieuws in oktober

VELSEN - Kent u elk raadslid uit Velsen bij voor- en achternaam? Bent u op de hoogte van alle wilde verhalen uit de gemeente? Leest u de IJmuider Courant van de eerste tot de laatste letter? Dan is de IJmuider Courant Nieuwsquiz een mooie uitdaging voor u. Test uw nieuwskennis en maak kans op een mooie prijs: een origineel exemplaar van het boek ’Kennemerland 40-45’.

In het boek ’Kennemerland 40-45’ wordt de situatie in de regio tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgebreid beschreven. Er wordt onder meer aandacht besteed aan een bombardement op IJmuiden en een destijds beroemde tabaksplantage in Driehuis. Uitgeverij WBooks heeft twee exemplaren beschikbaar gesteld.

In de nieuwsquiz krijgt u tien vragen over het nieuws en de actualiteiten van de afgelopen maand. In deze editie vragen over onder meer Telstar, krantenbezorgers en chefkoks. Doe de quiz hier onder.

App-gebruikers doen de quiz hier.