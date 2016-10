Velsen start proef met meerdere statushouders samen in een woning

VELSEN - De gemeente Velsen is begonnen met een proef met het onderbrengen van meerdere statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, in meer-persoonswoningen.

Door Susanne Moerkerks.moerkerk@hollandmediacombinatie.nl - 28-10-2016, 11:38 (Update 28-10-2016, 11:38)

Volgens Woningbedrijf Velsen zijn er in IJmuiden al twee adressen waar drie statushouders samen in een vierkamerwoning of vierkamerflat verblijven. Het gaat om een pilot van in totaal drie adressen waar statushouders een eigen slaapkamer hebben en de woonkamer, keuken en badkamer van de woning delen. Na het verzoek van de gemeenteraad om statushouders meer verspreid over de gemeente te...