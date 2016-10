Isolatie Opknapbeurt voor IJmuidense vrieshuizen

Foto Ron Pichel

IJMUIDEN - Een vrieshuis in de IJmuidense Middenhavenstraat wordt voorzien van nieuwe isolatie.

Alle panden in IJmuiden worden opgeknapt in het kader van ’revitaliseren Havengebied’, legt directeur Johan Kloosterboer van Kloosterboer IJmuiden uit. „Dit is een initiatief van de provincie waar de gemeente Velsen zich voor heeft aangediend. Wij knappen de panden onder meer op om de isolatiewaarde te verbeteren en daarmee het energieverbruik drastisch te verminderen.’’

Sommige panden hebben ’ouderwetse panelen’ die aan de buitenkant van een stenen materiaal zijn en door...