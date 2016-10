Spinoza-lezing in ’t Brederode Huys

SANTPOORT-ZUID - Op uitnodiging van de Vereniging Santpoorts Belang verzorgt drs. Miriam van Reijen op dinsdag 1 november een lezing over Benedictus de Spinoza (1632-1677) die - in zijn jonge jaren Portugees koopman in Amsterdam - nu een verrassend actuele én praktische filosoof blijkt te zijn.

De lezing duurt van 20 tot 22 uur, entree €6. Kaartverkoop aan de zaal van ’t Brederode Huys in Santpoort-Zuid.