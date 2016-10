Veel schade na botsing meerdere auto’s op A9

VELSERBROEK - Een ongeval op de A9 op de brug over het Zijkanaal C zorgt donderdagmiddag voor veel oponthoud in de richting Alkmaar.

Rijkswaterstaat meldt dat afhandeling nog tot 15.00 uur zal gaan duren. De Verkeersinformatiedienst raadt aan om de A9 te vermijden. Het verkeer wordt via de spitsstrook langs het ongeval gelijd, twee rijbanen zijn afgesloten.

Bij het ongeluk zijn meerdere auto’s betrokken, de voertuigen hebben flinke schade opgelopen. De brandweer en ambulancedienst zijn ter plaatse, het is nog niet duidelijk of er sprake is van letsel bij de betrokkenen.