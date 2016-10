De Schouw in Velsen-Noord moet wijken voor nieuwe woningen

VELSEN-NOORD - Gebouw De Schouw aan de Grote Hout- of Koningsweg gaat hoogstwaarschijnlijk tegen de vlakte.

Door Pieter van Hove - 26-10-2016, 15:19 (Update 26-10-2016, 15:19)

Op de vrijgekomen ruimte komen 34 eengezinswoningen in de vrije sector, zowel koop als huur. Eigenaar van De Schouw - Delta Vastgoed - en de gemeente Velsen hebben hierover een principe-akoord bereikt. Het is nog niet bekend wanneer de sloop begint. Het Wijkplatform Velsen-Noord wordt 2 november geïnformeerd over de plannen, een dag later is een inloopavond voor overige belangstellenden.

Het voormalig conferentiecentrum van staalbedrijf Hoogovens...