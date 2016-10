Minder musical, maar theater met aantal prachtige liedjes

DRIEHUIS - Zes mensen ontmoeten elkaar in een wachtkamer. Ze voelen zich niemand. In de nieuwe voorstelling van AHA-productions, die zaterdag in het Kraak Theater in Driehuis in première gaat, draait het om identiteit.

Met ’Niemandslied’ voert de musical- en theaterstichting uit Velsen voor het eerst een volledig zelf geschreven en gearrangeerd stuk op. Daarmee gaat AHA Productions bovendien voor het eerst op tournee, waarbij theaters door heel het land worden aangedaan. Het stuk kwam uit de pen van schrijfster en AHA-actrice...