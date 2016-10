Niets lijkt wat het werkelijk is in Anamorfose

Drunken archeologist van Jasper Hagenaar. Bekijk Fotoserie

VELSEN-ZUID - Buitenplaast Beeckestijn in Velsen-Zuid presenteert Anamorfose, een nieuwe verkoopexpositie. De tentoonstelling is te bezichtigen van 27 oktober 2016 tot en met 8 januari 2017. ’Anamorfose’ is samengesteld door gastcurator Bianca Vooges en sluit aan bij de Kunstlijn Haarlem 2016. Vooges ziet in de vijf stijlkamers en hal van Beeckestijn een uitdaging om een wereld te laten zien die door bijzondere combinaties met hedendaagse kunst een andere betekenis kan krijgen en daardoor een gevarieerd publiek kan trekken. ’Een parallelle wereld vanuit een ooghoek…’

Door Mitzie Meijerhof - 26-10-2016, 13:17 (Update 26-10-2016, 13:29)

Zes kunstenaars geven ieder een eigen invulling aan het begrip ’Anamorfose’: ’Niets lijkt wat het werkelijk is. Alles is wat het kan zijn.’

Nynke Koster onderzoekt de ornamentiek in de architectuur door de eeuwen heen. Op het snijvlak van autonome en toegepaste kunst maakt ze indrukwekkende afdrukken van bestaande plekken, ornamenten, zogenaamde ’contramallen’ die ineens zelfstandige objecten worden.

Louise ter Poele maakt stillevens waarvoor alles een aanleiding kan zijn: plastic rivierkreeften, een dood parkietje of foto’s gemaakt door ruimte-telescoop Hubble. Zij heeft haar eigen symboliek ontwikkeld met de 17e eeuwse- ’Vanitas’ schilderijen in het achterhoofd. Achterhoeks bijgeloof, jeugdherinneringen en andere persoonlijke ervaringen worden aangehaald.

’Too much energie’ van Louise te Poele.

BlONDFABRIC/madebysoek heeft een geheel andere invalshoek. Kleding is het centrale thema, en wel in het bijzonder ’Kleding is het doek dat je draagt’. Je trekt het aan en gaat er de wereld mee in en hangt het weer in de kast. Elke dag een andere collage van tekening, kleur en lijnen.

Kate van Harreveld maakt verfijnd en gedetailleerd werk, waarin een intieme en verontrustende wereld te zien is. Haar tekeningen tonen wat waarneembaar is maar verlichten de duistere kant.

’No One Is There’ van Kate Harreveld.

Ronald Ruseler voelt zich thuis in geheimzinnige tussengebieden die geen betekenis of geen bedoeling schijnen te hebben. Hij is op reis, een reis die het verlangen en de nieuwsgierigheid uitdrukt naar ’het andere’, het niet gekende.

Jasper Hagenaar is niet geïnteresseerd in de realiteit. Zijn realiteit is de wereld van het doek. We herkennen de werkelijkheid wel, maar toch is ze kortstondig, alsof er een waas overheen hangt die haar aan ons heden onttrekt.