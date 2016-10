Vrienden van Jacob daalt in top 500

SANTPOORT-NOORD - Alain Alders, chef-kok van Michelin-restaurant Vrienden van Jacob op Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord baalt enorm van de 26e plek die zijn zaak heeft behaald in de nieuwe Lekker top 500.

Door Pieter van Hove - 26-10-2016, 12:39 (Update 26-10-2016, 12:39)

,,Vorig jaar stonden we 21, vijf plaatsen hoger. Maar volgens het blad was de bediening wat aan de jonge kant en was er geen sommelier aanwezig. Met die opmerkingen gaan we wat doen. Volgend jaar zijn we weer gestegen, dat verzeker ik.” Alders: ,,Weleenswaar is het een momentopname...