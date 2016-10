Bike Guru genomineerd voor prijs

IJMUIDEN - Fietsenbedrijf The Bike Guru aan de Planetenweg in IJmuiden (en een vestiging in Haarlem) is genomineerd voor de IJmond Werkt! Award 2016.

Door Pieter van Hove - 26-10-2016, 11:06 (Update 26-10-2016, 11:06)

Dit is een beloning voor het bedrijf uit de regio dat zich het meest inzet voor mensen die om wat voor reden dan ook steun nodig hebben om in hun werk goed te functioneren. Ook Constaal Snijbedrijf en Floricultura zijn in de race voor het winnen van de onderscheiding.

De jury bestaat uit Marieke van Dijk (wethouder gemeente Heemskerk...