Gemeente Velsen geen partij in zaak schouwburg

Foto Fokke Zaagsma Stadsschouwburg Velsen.

IJMUIDEN - Nog voor de artiesten op de bres sprongen voor schouwburgdirecteur Jacob Bron stuurden hun theaterproductiebureaus al een brandbrief naar gemeente Velsen en het bestuur van de Stadschouwburg Velsen in IJmuiden.

Door Mitzie Meijerhof - 25-10-2016, 15:41 (Update 25-10-2016, 15:55)

Bos Theaterproducties, Bunker Theaterproducties en Hekwerk Theaterproducties stuurden twee weken geleden een brief naar gemeente Velsen en het bestuur van Stadsschouwburg Velsen.

Zij wilden antwoord op de vraag waarom directeur Jacob Bron weg was. Tevens vroegen zij zich af of de gemeente zich realiseerde hoe bijzonder Bron is.

Reden voor het sturen...