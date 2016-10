Laatste markt voor een dovenschool in Tanzania

IJMUIDEN - Na vijfentwintig jaar zal zaterdag 29 oktober de laatste snuffelmarkt in de Laurentiuskerk zijn waarvan de opbrengst naar projecten in Tanzania gaat. Het sluiten van de Laurentiuskerk is voor Nel Heijdenrijk (86) meteen een goed moment om haar vrijwilligerswerk voor Tanzania, dat al in 1963 begon, op een lager pitje te zetten.

Door Evelien Engele - 25-10-2016, 14:35 (Update 25-10-2016, 14:35)

Het is 1963 als Heijdenrijk als docent op de IJmuidense Claraschool veertien dozen speelgoed inzamelt om op te sturen naar pater Joop Bessem waarmee ze bevriend is. Dozen...