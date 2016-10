’IJmuiden wat vertel je me nou?’

IJMUIDEN - In buurthuis De Brulboei aan de Kanaalstraat 166 zijn op donderdag 27 oktober vanaf 20 uur weer twee films te zien.

De eerste gaat over een werf in Harlingen, waar jachten voor de superrijken gebouwd worden. Na de pauze volgt een film over de berging van een containerschip, welke is vastgelopen op de kust van een eiland in de Azoren. Entree: €3.