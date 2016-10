Initiatief voor Kledingbank in Velsen

Zaanstad heeft al een kledingbank.

VELSEN - In Velsen moet op korte termijn een kledingbank komen, vindt initiatiefnemer Magda van Kuijeren uit Driehuis. Ook een Huisraadbank en een Speelgoedbank zouden tot de mogelijkheden behoren, zoals in omliggende gemeenten al het geval is.

Door Ies van Rij

De initiatiefneemster, die eerder betrokken was bij de voedselbank en het noodfonds Velsen, hoopt dat de gemeente het project gaat zien als een mooie aanvulling op het bestaande aanbod.

Geïnteresseerden die meer informatie willen, coördinator willen worden of een positieve bijdrage denken te kunnen leveren, kunnen reageren via het contactformulier op internet: tiny.cc/hardnodig

Het is niet de bedoeling dat daar al goederen worden aangemeld