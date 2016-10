Automobilist ramt vier auto’s en rijdt door in IJmuiden

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Een 29-jarige automobilist is er vrijdagnacht vandoor gegaan, nadat hij dronken op vier auto’s was gebotst op de De Ruyterstraat in IJmuiden.

Door Lotte Verheul - 22-10-2016, 7:28 (Update 22-10-2016, 12:32)

De vluchtende bestuurder kwam niet ver. De auto strandde tegen een paal op de hoek van de Lagerstraat en de Willebrordstraat.

De politie kon uit meerdere getuigenverklaringen een compleet kenteken samenstellen. Onderzoek wees uit dat de 29-jarige verdachte de bestuurder moest zijn.

Onderweg naar zijn woning trof de politie de man op straat aan. Hij werd overgebracht naar het politiebureau voor het afleggen van een ademanalyse.

Hier bleek, dat hij 550 ug/l alcohol in zijn adem had. Dat is tweeënhalf maal het toegestane maximum.