Stoel van overleden Laura ’is heel aaibaar’

FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Links Laurs’s ouders Gerard en Anita, rechts probeert een Tata-medewerker de fauteuil.

VELSEN-NOORD - Ongetwijfeld had de in 2012 plotseling aan een longembolie overleden 17-jarige Laura Brussaard staan glimmen van trots. De door haar ontworpen stoel werd vrijdag officieel gepresenteerd in het Tata Steel congrescentrum.

Door Kees de Boer - 21-10-2016, 20:49 (Update 21-10-2016, 21:43)

Vader Gerard opent de presentatie. Hij noemt zijn dochter ’een stuiterbal van energie’. „Ze had de droom om een ontwerpstudio voor meubels te beginnen”, zegt hij. „En het maakte haar niet uit of ze daarmee haar geld kon verdienen of niet. Dat was van latere orde.”

Dat Laura nu van haar ontwerpen zou kunnen leven, is wel zeker. Het bedrijf Koninklijke Ahrend heeft haar fauteuil in productie genomen en voor 595 euro in de markt gezet. Design directeur Arnold Struik van het bedrijf vertelt dat de opbrengst volledig ten goede komt aan ’Stichting Project Laura’. Deze stichting stelt zich ten doel om jonge vrouwen bewust te maken van de risico’s op trombose.

Struik vertelt aan het publiek dat hij in eerste instantie zijn bedenkingen had bij het idee om een ontwerp van een student te beoordelen op levensvatbaarheid. „Maar we, de algemeen directeur van Ahrend en ik, waren toen we het eenmaal zagen, gelijk enthousiast. We vonden het een schitterend ontwerp.”

Geronde hoeken

Op een sheet is de stoel te zien: „Afgeronde hoeken, vette randen en massief”, aldus Struik. „En heel aaibaar.”

Ontwerper Bas Pruyser geeft een kijkje in het ontwikkelingsproces van de afgelopen jaren. Hoe het eerste bouwsel van piepschuim werd gemaakt. Hoe uiteindelijk veren in de stoel werden aangebracht, zodat je er ’een klein beetje in kunt zakken’. En uiteindelijk zijn materialen gebruikt die recyclebaar zijn.

Daarna neemt directeur Stans van Egmond van de Trombosestichting het woord. Ze waarschuwt voor de omstandigheden waarbij trombose fataal kan zijn. Het kan als complicatie na een operatie optreden, na een kijkoperatie in een knie of, zoals bij Laura, na het innemen van een anti-conceptiepil. „Per tienduizend meiden die de pil slikken, zijn er vijftien die trombose krijgen.”

Ze vervolgt: „Er is nog veel onderzoek nodig. En daarom kunnen we donaties zoals die van Stichting Project Laura heel goed gebruiken.”

Na de presentatie is de onthulling van twee stoelen. De één met hoge, de andere met een lage zitting. Laura’s moeder Anita toont zich emotioneel: „Ik vind het prachtig dat de stoel is gemaakt. Maar uiteindelijk had ik liever gehad dat we hier niet hadden gestaan. Want dan was Laura er nog geweest.”