Gespot: La Paay bij Duin- & Kruidberg

SANTPOORT-NOORD - Patricia Paay (67) is vrijdag met haar verloofde, de 32-jarige miljonairszoon Robbert Hinfelaar, op landgoed Duin- & Kruidberg gespot.

Door Van onze verslaggever - 21-10-2016, 15:33 (Update 21-10-2016, 15:51)

La Paay laat weten dat ze voor een lunch op het landgoed was en daarnaast een rondleiding over het landgoed kreeg. ,,Heel indrukwekkend allemaal.” Of Duin- & Kruidberg een mogelijke trouwlocatie zou kunnen zijn, wil ze niet bevestigen. Lachend: ,,Het zóú kunnen.” Begin deze maand vroeg Hinfelaar La Paay ten huwelijk op hun vakantieadres in Saint Tropez.

