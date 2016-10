Bestemmingsplan 'is doodsteek' voor natuurbedrijf in Santpoort-Zuid

SANTPOORT-ZUID - ,,De voorgestelde bestemmingswijziging is de doodsteek voor ons bedrijf”, stellen Marianne en Frans de Boer van natuuronderhouds- en natuurbegrazingsbedrijf Ekogrön in Santpoort-Zuid. Gemeente Velsen is in het voorontwerpbestemmingsplan van plan de agrarische bestemming van het bedrijf aan de Middenduinerweg 89 te veranderen in een woonbestemming en die van de graslanden in natuur.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 21-10-2016, 13:52 (Update 21-10-2016, 14:07)

,,Vergeleken met het startdocument is de gemeente in het voorontwerp van het bestemmingsplan 180 graden omgedraaid. Zonder argumenten en zonder overleg, hebben alle gebouwen een woonfunctie gekregen en...