Zijde, de koninginonder de stoffen

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Ria van Els-Dubelaar, zijde-specialist van Nederland in de winkel Zijdar in Heemskerk.

HEEMSKERK - Ria van Els is dé zijdespecialist van Nederland. Wat haar betreft is zijde de koningin onder de stoffen.

Door Gwendelyn Luijk - 20-10-2016, 17:21 (Update 20-10-2016, 17:21)

„Ze zeggen weleens dat een man in een kostuum zich een ander mens voelt. Dat heb ik met zijde. Het is een sprookjesachtige stof. Elk stukje textiel heeft zijn eigen geluid. Zijde ruist en ritselt, als papier”, zegt de Heemskerkse. Van het vergaren en verspreiden van zoveel mogelijk kennis over die stof, heeft Ria haar levenswerk gemaakt. Tot drie jaar geleden was...